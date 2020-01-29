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Погромом в магазине завершилась беседа покупателя с продавцом в Могилеве

Дело в том, что постоянный клиент пришел в маркет и планировал взять товар в долг. Но сотрудник магазина на эту просьбу ответил отказом. Подобное решение мужчина воспринял агрессивно, разбил стеклянную витрину и разбросал продукцию. После этого ушел. Задержать дебошира помогла служебная собака. Задержанный официально нигде не работает. Ранее он был судим.

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