Пока девушка спала, решил прокатиться на ее авто, но попал в ДТП, белорус передвигался на авто, которое числится в угоне в Италии, пьяный водитель сбила пешехода - автодайджест

Гомель

В Гомеле выпившая водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Произошел инцидент на улице Мазурова. 55-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Но оказалась под колесами "мицубиси". Пострадавшая попала в реанимацию. 39-летнюю водителя вскоре задержали.

Минск

В Минске сотрудники спецподразделения "Стрела" задержали нетрезвого водителя. Во время ночного рейда инспекторы остановили "форд", состояние шофера вызвало подозрение. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови - свыше 1 промилле. Теперь водителю придется на время отказаться от поездок за рулем.

Пока девушка спала, решил прокатиться на ее авто, но попал в ДТП. И получил статью за угон. Сотрудники уголовного розыска в Минске задержали 29-летнего жителя Гродненской области. Как оказалось, парень был в столице в гостях у знакомой. Дождавшись, когда девушка уснет, взял ключи от ее авто и поехал кататься. Свои передвижения он снимал на мобильный телефон. Но что-то пошло не так.

После аварии фигурант на такси вернулся к дому знакомой, туда же на эвакуаторе доставили поврежденное авто. Известно, что задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска

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