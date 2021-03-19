Похититель вещей выбросил деньги, не подозревая об этом

Выкинул из украденной сумки книги с деньгами. В милицию Витебска обратился 51-летний местный житель, который рассказал о пропаже. Мужчина забыл в кафе сумку, в которой лежали его одежда и 1200 рублей заработка. Камеры наблюдения показали - бесхозную вещь забрал недавний сосед по застолью. Вскоре фигурант был задержан. Правоохранителям удалось вернуть почти все вещи, кроме денег. Оказалась, что они были спрятаны в книге, которую подозреваемый выбросил по дороге домой.



