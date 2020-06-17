Поход за водой обернулся для пенсионерки переохлаждением и пневмонией

Сообщается, что женщина упала в колодец в Рогачевском районе. Крики о помощи услышали соседи и позвонили на горячую линию 101. К приезду бойцов МЧС бабушка по плечи находилась в воде. Чтобы не уйти на дно, ей пришлось руками держаться за стенки ловушки. Спасатели помогли местной жительнице выбраться, сейчас она в больнице.