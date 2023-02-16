Покупал у сельчан картошку с отсрочкой платежа и не платил

Афера более чем на 100 тысяч рублей. В Ляховичском районе вычислили мошенника из Минска, который, по версии милиции, обманул более трех десятков местных жителей. Как выяснили оперативники, 41-летний фигурант, специализируясь на закупках, покупал у сельчан картошку с отсрочкой платежа. Для хранения овощной продукции даже снял в столице склад. Однако деньги за поставленный товар потерпевшие так и не дождались. Поняв, что составленные договоры фиктивные, они стали обращаться в милицию.