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Покупал у сельчан картошку с отсрочкой платежа и не платил
Афера более чем на 100 тысяч рублей. В Ляховичском районе вычислили мошенника из Минска, который, по версии милиции, обманул более трех десятков местных жителей. Как выяснили оперативники, 41-летний фигурант, специализируясь на закупках, покупал у сельчан картошку с отсрочкой платежа. Для хранения овощной продукции даже снял в столице склад. Однако деньги за поставленный товар потерпевшие так и не дождались. Поняв, что составленные договоры фиктивные, они стали обращаться в милицию.
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