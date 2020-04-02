Покупатель, воспользовавшись отсутствием продавца, открыл кассовый аппарат и забрал деньги

Криминальная история, где все известны и все известно. Сегодня на сайте МВД появилась информация, что вечером 31 марта на пульт охраны поступил сигнал, что в одном из магазинов Могилева сработала сигнализация. Уже на месте бойцы охраны задержали мужчину, который пытался похитить деньги из кассы торгового объекта. Чуть позже это подтвердила и камера видеонаблюдения. Один из покупателей, воспользовавшись временным отсутствием продавца, открыл кассовый аппарат, достал купюры (вышло более 400 рублей) и поспешил к выходу. Но смелого покупателя заметила продавец из соседнего отдела. Женщина сразу же нажала тревожную кнопку и вызвала на помощь милицию. Задержанный оказался пьян. Известно, что ему 66 лет, его отвезли в райотдел, а деньги вернули в кассу.