Покупка мебели через Instagram обернулась обманом

Жертвой мошенников стала жительница столицы. Минчанка нашла аккаунт магазина с широким ассортиментом мебели на заказ. Решающим в выборе заказчика стали цены, которые значительно отличались от других магазинов, а также количество подписчиков и множество восторженных отзывов.

В мессенджере девушка связалась с продавцом и перечислила оплату в размере 700 рублей. После перевода денег представитель магазина перестал выходить на связь и заблокировал аккаунт заказчицы.

В мессенджере девушка связалась с продавцом и перечислила оплату в размере 700 рублей. После перевода денег представитель магазина перестал выходить на связь и заблокировал аккаунт заказчицы.

Купилась на отзывы подписчиков и низкие цены, говорит пострадавшая. "Реально поверила ему и перечислила все деньги. Сразу внесла ему всю оплату, товар так и не пришел".