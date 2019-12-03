Покушение на убийство 9-месячного ребенка

В Могилеве из окна выбросили младенца. Малыш сейчас в больнице, он в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни нет. Могилевский СК сообщает, что по делу задержаны двое родственников. Это 45-летняя женщина и ее 23-летний сын, они находились в это время в квартире и были пьяны. Ребенка нашел под балконом прохожий. Мужчина завернул его в куртку и вызвал скорую, а медики уже сообщили в милицию. Предварительно установлено, что в этот день отец мальчика находился на работе, а к матери пришли гости, с которыми она выпивала. Через некоторое время женщина со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушла в магазин за алкоголем. В квартире остались ее двоюродный брат, который спал, и его мать. Женщина была настолько пьяна, что пояснить, как грудничок оказался на улице, не смогла. Мог ли 9-месячный ребенок сам выпасть из окна? Вряд ли.