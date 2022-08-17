Полицейские накрыли подпольную фабрику по разливу контрафактного моторного масла в Перми

Продавали контрафакт под лейблом проверенных производителей. В Перми полицейские накрыли подпольную фабрику по разливу контрафактного моторного масла. Заработок на чужих товарных знаках - дело рук пяти человек. По предварительным расчетам, сумма ущерба компаниям-правообладателям может превысить 100 миллионов российских рублей.Нелегальный цех работал на протяжении нескольких лет в промышленной зоне города. Здесь дельцы наладили полуавтоматическую линию разлива масла по канистрам.