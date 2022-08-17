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Полицейские накрыли подпольную фабрику по разливу контрафактного моторного масла в Перми
Продавали контрафакт под лейблом проверенных производителей. В Перми полицейские накрыли подпольную фабрику по разливу контрафактного моторного масла. Заработок на чужих товарных знаках - дело рук пяти человек. По предварительным расчетам, сумма ущерба компаниям-правообладателям может превысить 100 миллионов российских рублей.Нелегальный цех работал на протяжении нескольких лет в промышленной зоне города. Здесь дельцы наладили полуавтоматическую линию разлива масла по канистрам.
Оперативники прошли с экскурсией по фабрике, после чего изъяли свыше 95 тонн готовой к продаже продукции, 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых тар и 30 тысяч этикеток.
Фото: pixabay.com
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