Положила в коробку и оставила в лесу - подробности в уголовном деле матери-убийцы

Гомельский областной суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая оставила умирать в лесу свою новорожденную дочь. По информации прокуратуры, 38-летней уроженке Жлобинского района инкриминировано убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.



Из материалов уголовного дела известно, что в октябре 2020 года женщина узнала о своей беременности. Не желая становиться матерью, она решила убить своего будущего ребенка. Не стала на учет по беременности в женскую консультацию и скрывала свое положение.

В это время она злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни. В июле 2021 года женщина родила без медицинской помощи. Отнесла новорожденную дочь в безлюдное и труднодоступное место в лесу. Уложив малышку в картонную коробку, оставила ее на земле. Девочка умерла.