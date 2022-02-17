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Положила в коробку и оставила в лесу - подробности в уголовном деле матери-убийцы
Гомельский областной суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая оставила умирать в лесу свою новорожденную дочь. По информации прокуратуры, 38-летней уроженке Жлобинского района инкриминировано убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.
Из материалов уголовного дела известно, что в октябре 2020 года женщина узнала о своей беременности. Не желая становиться матерью, она решила убить своего будущего ребенка. Не стала на учет по беременности в женскую консультацию и скрывала свое положение.
В это время она злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни. В июле 2021 года женщина родила без медицинской помощи. Отнесла новорожденную дочь в безлюдное и труднодоступное место в лесу. Уложив малышку в картонную коробку, оставила ее на земле. Девочка умерла.
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