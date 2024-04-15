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Польский перевозчик пытался провезти через границу внушительный арсенал оружия, сэкономив на таможенных платежах
1,5 тыс. декоративных копий мечей и макетов оружия пытался провезти через белорусскую границу польский перевозчик, "сэкономив" на таможенных платежах 18 тыс. рублей. "Сувениры" ехали в Беларусь из Литвы, сообщили Госпогранкомитете страны. По их данным, проезжая пункт пропуска "Козловичи", водитель грузового "Рено" предоставил сведения о товаре на сумму 115 тыс. рублей. Брестские таможенники в достоверности информации усомнились и решили груз тщательно проверить.
Вера Базака, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни: При проведении таможенного досмотра и последующих проверочных мероприятий брестские таможенники выявили, что сведения о грузе, представленные польским перевозчиком, являются недостоверными. Товар в документах "оценили".
в 1,5 раза дешевле фактической стоимости, которая составил порядка 170 тыс. бел. рублей. По факту предоставления недостоверных сведений о товаре в отношении польского перевозчика Брестской таможней начат административный процесс.
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