Польский перевозчик пытался провезти через границу внушительный арсенал оружия, сэкономив на таможенных платежах

1,5 тыс. декоративных копий мечей и макетов оружия пытался провезти через белорусскую границу польский перевозчик, "сэкономив" на таможенных платежах 18 тыс. рублей. "Сувениры" ехали в Беларусь из Литвы, сообщили Госпогранкомитете страны. По их данным, проезжая пункт пропуска "Козловичи", водитель грузового "Рено" предоставил сведения о товаре на сумму 115 тыс. рублей. Брестские таможенники в достоверности информации усомнились и решили груз тщательно проверить.