Польстился на привлекательную цену и остался ни с чем

Житель Минска приобрел в Москве Аudi Q5 всего за 10 тысяч долларов, хотя стартовая цена на порядок выше. Мужчину не смутило, что авто ему продали по доверенности без участия хозяйки. В регистрационном подразделении ГИБДД транспорт переоформили, и белорус уехал на родину. Однако спустя пару дней кроссовер пропал. Оказалось, что продавец сам взял автомобиль в аренду на три месяца. Отъездив треть срока, нашел покупателя и провел сделку. Когда истинные владельцы узнали, что Аudi снят с учета в связи с вывозом в Беларуси, то приехали в Минск, нашли и забрали авто.