Получил ожоги, разогревая еду в кабине грузовика

Накануне в Новополоцке бойцы МЧС спасали водителя и его транспорт. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что большегруз "рено" принадлежит индивидуальному предпринимателю. Шофер, находясь в кабине, пытался разогреть еду при помощи газовой плиты с баллоном, однако произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего мужчина получил ожоги. Бригада медиков увезла пострадавшего в больницу. Пожар был ликвидирован, но огонь уничтожил кабину автомобиля, пострадал и тент прицепа. Рассматриваемая версия ЧП - нарушение правил эксплуатации газовых устройств.