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Помог пенсионерке донести сумки до квартиры, зашел в гости и украл 150 рублей
Выйти на жулика в Могилеве помогли эксперты. За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница. 70-летняя женщина рассказала, что в универмаге попросила некеого мужчину помочь отнести сумки с покупками домой. В знак благодарности купила банку пива. Когда мужчина донес сумки до квартиры, хозяйка пригласила его в дом. Тот охотно согласился. А вечером женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором было 150 рублей. Тогда пенсионерка и пошла в милицию.
Фото: pixabay.com
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