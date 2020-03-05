Помощь спасателей понадобилась автомобилисту после аварии в Россонском районе

Помощь спасателей нужна была автомобилисту после аварии в Россонском районе возле деревни Дворище. Там случилось лобовое столкновение грузовика и легковушки "ауди". В салоне последней оказался зажат шофер. Его из машины вызволяли бойцы МЧС с помощью специального инструмента. Водителя "ауди" сразу передали врачам, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика в помощи не нуждался, салон он покинул самостоятельно.