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Помощь спасателей понадобилась и после столкновения Peugeot и Mercedes-Benz в Ивьевском районе
Авария произошла накануне днем на трассе Минск - Гродно. По предварительным данным, легковой автомобиль, поворачивая с трассы в деревню Лелюки, не уступил дорогу грузовику. На кадрах съемки с камеры видеонаблюдения видно, что шофер тяжеловоза еле удержал машину на трассе. В результате столкновения 37-летний водитель легкового авто оказался зажат в салоне. Работники МЧС поспешили на выручку и деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.
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