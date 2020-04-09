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Помощь спасателей понадобилась и после столкновения Peugeot и Mercedes-Benz в Ивьевском районе

Авария произошла накануне днем на трассе Минск - Гродно. По предварительным данным, легковой автомобиль, поворачивая с трассы в деревню Лелюки, не уступил дорогу грузовику. На кадрах съемки с камеры видеонаблюдения видно, что шофер тяжеловоза еле удержал машину на трассе. В результате столкновения 37-летний водитель легкового авто оказался зажат в салоне. Работники МЧС поспешили на выручку и деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

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