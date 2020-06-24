Помощь спасателей понадобилась на стройке в Гомеле

Там человек оказался в ловушке - его прижало железобетонной плитой. Инцидент случился на улице Ломоносова. Пострадавшего вызволили, для этого использовали башенный кран. Все произошло на 4 этаже. Сотрудники МЧС зафиксировали человека на жестких носилках, спустили вниз и передали врачам. После осмотра его госпитализировали.