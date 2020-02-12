Помощь спасателей понадобилась пострадавшим в аварии в Пинском районе

ДТП произошло на трассе Ивацевичи - Пинск - Столин. По предварительной информации, 27-летний житель Пинска на Volkswagen Passat выехал на встречку и столкнулся с Audi-100. В Volkswagen ехали три человека. Среди них 4-месячный ребенок. В Audi только водитель. Мужчину из машины доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента. Помощь медиков понадобилась шоферам обоих авто и женщине пассажиру. Ребенок не пострадал, хотя и перевозили малышку без детского удерживающего устройства.