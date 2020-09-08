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Помощь спасателей понадобилась участникам ДТП в Мядельском районе

Авария случилась на железнодорожном переезде. Под грузовой состав попал автомобиль Volkswagen. В результате столкновения никто не пострадал. Железнодорожное полотно повреждено не было. Движение поездов было восстановлено в течение часа.

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