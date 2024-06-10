НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! В сети появилось видео экстремальной мойки окна на высоте 7-го этажа

Помыть окна с риском для жизни отважилась некая женщина в Москве. Все происходило на высоте 7-го этажа. Чистоплотная особа вылезла наружу без страховки. Одной рукой она держалась за раму, а второй протирала стекло, при этом левой ногой стоя на корзине кондиционера, а правой - на отливе.



По завершении уборки женщина залезла обратно в помещение. Хорошо, что все хорошо закончилось. И все же напомним: не повторять, опасно!