Попытку незаконного вывоза из Беларуси большого объема металлолома пресекли правоохранители

В Оршанском районе правоохранители пресекли попытку незаконно вывезти из страны большой объем металлолома. По информации милиции, 26 тонн черного металла инспекторы ГАИ и оперативники ОБЭП нашли в машинах двоих неработающих граждан Казахстана. Их автомобили остановили на трассе недалеко от деревни Коробище, когда те направлялись в сторону границы. Незаконный груз изъяли, а в отношении иностранцев составили протокол.



Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области:

Мужчины объяснили, что прибыли в Беларусь в конце марта и после этого скупали металл в Гомельской области. Полностью загрузив машины, собирались доставить груз к себе на родину. Однако соответствующих документов на вывоз водители милиционерам не представили.