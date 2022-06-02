Попытку незаконного вывоза из Беларуси большой партии мясной продукции пресекли в Климовичском районе

Попытку незаконного вывоза из страны большой партии мясной продукции пресекли в Климовичском районе. Большегруз с нелегальным товаром могилевские таможенники остановили недалеко белорусско-российской границы. По документам, в грузовом отсеке фуры водитель перевозил мясо общим весом 20 тонн. После проверки выяснится, что стоимость товара - а это более 91-й тысячи рублей- значительно выше заявленной. Равно как и вес - он был на 13 тонн больше, что превышает допустимые нормы перевозки грузов по дорогам общего пользования. За это в отношении водителя составили протокол. В Таможенном комитете добавили, что товар сопровождал его владелец.



При осмотре машины мужчины были обнаружены и изъяты документы и на другие поставки, а также недействительные документы для дальнейшего передвижения по России. Теперь в отношении индивидуального предпринимателя также появился протокол. Не исключено, что к этому еще добавится уголовная статья за подделку документов.