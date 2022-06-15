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Попытку незаконной перевозки крупной партии алкогольной продукции из Польши пресекли брестские таможенники
Попытку незаконной перевозки крупной партии алкогольной продукции из Польши через белорусскую границу пресекли брестские таможенники. По информации ведомства, незадекларированный товар выявили в пункте пропуска "Козловичи" во время досмотра грузового отсека Volvo. По документам, польский перевозчик вез в Монголию партию пива. Однако в сведениях ничего не было указано про дополнительные 4 тысячи литров напитка от немецкого производителя общей стоимостью более 35 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.
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