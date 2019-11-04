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Попытку организации канала незаконной миграции пресекли белорусские пограничники

В тандеме с сотрудниками милиции оперативники вышли на граждан Шри-Ланки, которые намеривались в ближайшее время незаконно пересечь границу. По информации ГТК, об этом говорил тот факт, что ни у одного из пятерых задержанных иностранцев при себе не было паспорта. Сейчас правоохранители устанавливают организаторов и пособников нелегальной миграции.

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