Попытку организации канала незаконной миграции пресекли белорусские пограничники

В тандеме с сотрудниками милиции оперативники вышли на граждан Шри-Ланки, которые намеривались в ближайшее время незаконно пересечь границу. По информации ГТК, об этом говорил тот факт, что ни у одного из пятерых задержанных иностранцев при себе не было паспорта. Сейчас правоохранители устанавливают организаторов и пособников нелегальной миграции.