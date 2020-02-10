Порядка 2 тысяч литров горячительных напитков не дошло до потребителя

Такие цифры назвали в милиции, именно столько стражи порядка изъяли в Минской области. И это данные с начала года. Один из последних случаев произошел в Слуцком районе. Автомобиль, который был загружен емкостями с высокоградусными напитками, правоохранители остановили прямо на трассе. Вопросов много, а вот ответы на них сейчас выясняют оперативники. В первую очередь необходимо выяснить, откуда груз, его качество и для кого именно транспортировали столь крупную партию спиртного.



Карина Пашкова продолжит.



500 литров спирта и еще 200 бутылок водки в своем "мерседесе" вез 53-летний житель Слуцка. Его машину правоохранители остановили на трассе Р57 недалеко от деревни Новый Рабак. Емкости не были промаркированы акцизными марками нашей страны.

Сообщается, что изъятую водку также доставили в нашу страну из России.

И накануне в России полицейские раскрыли целое подпольное производство, где готовили спиртное. Располагался склад в Курске. Работу вели в антисанитарных условиях. В помещении был налажен полный цикл производства крепкого алкоголя.

Российские правоохранители уже возбудили по данному факту уголовное дело. И сейчас выясняют, кто мог организовать подпольный цех.

Белорусские правоохранители отмечают: в 97 % случаев спиртное, которое они изымают, везут в нашу страну именно из России. И не секрет, что подпольные заводы (подобно тому, что раскрыли полицейские в Курске) производят высокоградусные напитки в промышленных масштабах. Стоит ли говорить, что качество этой продукции остается под большим вопросом. А значит никаких гарантий потребитель не получает.



