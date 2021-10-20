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Порядка 30 фактов выплат зарплат в конвертах выявили сотрудники госконтроля Беларуси с начала года
Порядка 30 фактов выплат зарплат в конвертах выявили сотрудники госконтроля с начала года. Такие манипуляции, как правило, ведут к неуплате налогов, страдает и фонд социальной защиты населения. Отсюда возникают проблемы и у работников, которые согласились на такие трудовые отношения. Один из последних примеров в Минске - работница клининговой компании 2 года трудилась якобы по договору подряда. Однако он оказался фикцией - зарплату выдавали в конвертах, никаких отчислений в ФСЗН не поступало.
Как итог - все это время не будет внесено в расчет пенсии. В таких случаях добиваться правды приходится через суд. Об опасностях серых схем в материале Александра Камовича (видео).
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