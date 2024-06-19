Пошел к водоему с отчимом - следователи выясняют обстоятельства гибели 8-летнего мальчика в Пинском районе

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Пинском районе. Там накануне утонул 8-летний мальчик. По предварительным данным, житель Пинска приехал в гости к своему знакомому в деревню Любель-Поль вместе со своим пасынком. Встреча проходила на берегу водоема, мужчина отвлекся на несколько минут. Он потерял из виду ребенка. Позже тело 8-летнего мальчика из воды достанут работники ОСВОД. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Водоем, в котором утонул ребенок, для купания не предназначен, отметили в СК.