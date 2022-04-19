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После ссоры житель Витебского района сжег дом, в огне едва не погибли его два родных брата

Полностью уничтоженный огнем дом застали сотрудники милиции в поселке Сураж. Их на место происшествия вызвали спасатели, которые тушили пожар. Как оказалось, возгорание было неслучайным. Оперативники уголовного розыска установили, что огонь возник по вине 47-летнего брата владельца жилища.

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