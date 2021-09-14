ЧПЗона X

Последний участник побега из Истринского ИВС - Александр Мавриди - задержан в Москве

Последний из участников побега из Истринского ИВС Александр Мавриди накануне задержан в Москве.Напомним, дерзкий побег произошел 6 августа. Сокамерники смогли выбить окошко для передачи пищи и снять замки. Спустя 5 дней полиция задержала двух беглецов. Третий сдался сам. А четвертого взяли 18 числа. Оставался на свободе самый опасный - Мавриди. Его обвиняли в убийстве бизнесмена. Оказалось, все это время беглец прятался по заброшенным домам, но что интересно, при задержании в его рюкзаке нашли крупную сумму денег.

Подробности у Александра Камовича (видео).

Еще больше новостей проекта "Зона Х":

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все