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Последствия пожара в Браславском районе

Две постройки уничтожило полностью и жилой дом не обошло стороной - последствия пожара в Браславском районе. Там сгорели два здания, и еще в одном повреждена крыша и стены. По данным МЧС, хозяйка жилища и сарая живет одна. И во время ЧП она находилась возле дома. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах инцидента. Предположительно, стихия могла разыграться из-за неосторожного обращения с огнем, но кем конкретно, пока не известно.

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