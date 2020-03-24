Две постройки уничтожило полностью и жилой дом не обошло стороной - последствия пожара в Браславском районе. Там сгорели два здания, и еще в одном повреждена крыша и стены. По данным МЧС, хозяйка жилища и сарая живет одна. И во время ЧП она находилась возле дома. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах инцидента. Предположительно, стихия могла разыграться из-за неосторожного обращения с огнем, но кем конкретно, пока не известно.