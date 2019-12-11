Последствия взрыва в доме в Дрогичине

Двоих мужчин, которые пострадали во время взрыва в пятиэтажке в Дрогичине, перевезли в столицу для дальнейшего лечения. После ЧП в больницу попали 4 человека, один из которых ребенок 2005 года рождения - это сын хозяйки.

Сообщение о взрыве в пятиэтажном доме спасатели получили в понедельник около 5 часов вечера. Из подъезда, где случилось ЧП, были эвакуированы 35 человек. По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Инцидент случился при монтаже натяжного потолка.

Что конкретно стало причиной взрыва, сейчас выясняется. Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах произошедшего.



