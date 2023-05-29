Поспорил и проиграл - под Гомелем утонул мужчина

Решил доказать, что переплывет озеро, но спор проиграл. Под Гомелем в поселке Большевик в минувшую субботу утонул мужчина.

Как сообщили в ОСВОД, незадолго до трагедии погибший в компании друзей отдыхал на берегу озера. Встречу подогрели алкогольными напитками. 40-летний мужчина поспорил, что преодолеет водную дистанцию. Не остановил его и запрещающий купание знак.