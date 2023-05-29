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Поспорил и проиграл - под Гомелем утонул мужчина
Решил доказать, что переплывет озеро, но спор проиграл. Под Гомелем в поселке Большевик в минувшую субботу утонул мужчина.
Как сообщили в ОСВОД, незадолго до трагедии погибший в компании друзей отдыхал на берегу озера. Встречу подогрели алкогольными напитками. 40-летний мужчина поспорил, что преодолеет водную дистанцию. Не остановил его и запрещающий купание знак.
В какой-то момент смельчак скрылся под водой, испуганные приятели вызвали МЧС. Спасатели вытащили мужчину на берег, бригада скорой помощи 40 минут боролось за его жизнь, но тщетно, медики оставалось констатировать его смерть.
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