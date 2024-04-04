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Потерявшегося в лесу пенсионера из Бобруйска нашли за час до урагана

В МЧС поделились историей спасения пенсионера из Бобруйска. О том, что 66-летний мужчина с утра блуждает по лесу и не может найти дорогу домой, спасателям сообщила его знакомая. Грибника нашли в окрестностях райцентра недалеко от деревни Крапивка.

К поискам мужчины подключились больше 20 человек. Пенсионер устал, но помощь медиков ему не понадобилась. Пожилого мужчину вовремя нашли, потому что буквально через час в Бобруйском районе прошел грозовой фронт.

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