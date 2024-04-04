Потерявшегося в лесу пенсионера из Бобруйска нашли за час до урагана

В МЧС поделились историей спасения пенсионера из Бобруйска. О том, что 66-летний мужчина с утра блуждает по лесу и не может найти дорогу домой, спасателям сообщила его знакомая. Грибника нашли в окрестностях райцентра недалеко от деревни Крапивка.