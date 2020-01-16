Пожар на "Борисовдреве" обошелся без пострадавших

20 человек покинули здание цеха, где произошел инцидент, самостоятельно. Сообщение о ЧП на горячую линию поступило накануне в конце рабочего дня. По сообщению МЧС, очаг расположился в одном из промышленных аппаратов, так называемый бункер циклона горел открытым пламенем. Его высота 10 метров, благо, сам аппарат установлен отдельно - огонь не перекинулся на другие объекты. Пожар спасатели ликвидировали. Сообщается, что цех уже работает в штатном режиме. Причина возгорания устанавливается.