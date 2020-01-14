Пожар в Гомеле едва не закончился трагедией

Накануне около десяти часов вечера обеспокоенные жильцы пятиэтажного дома по улице Международной сообщили на горячую линию МЧС о запахе дыма в подъезде. Звонок оказался своевременным. Спасатели обнаружили источник проблем в одной из квартир на втором этаже. Хозяин апартаментов находился в ванной комнате бес сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медицинской службе, после осмотра пострадавшего отвезли в больницу.



Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Эвакуация других жильцов дома не потребовалась. Со слов соседей, 52-летний погорелец нигде не работает и ведет посредственный образ жизни. Предполагается, что огонь вспыхнул от незатушенной сигареты.



