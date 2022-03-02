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Пожар в Гродно - специалисты устанавливают причину

Специалисты устанавливают причину пожара в Гродно. Возгорание случилось в жилом доме на верхнем этаже пятиэтажки. В задымленную квартиру огнеборцы пробирались по автолестнице. Инцидент произошел минувшим днем на улице Поповича.

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