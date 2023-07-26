Пожар в Гродно, возгорание автомобиля во время движения и почему молодой мужчина хотел пригнуть с моста - подробности у спасателей

Далее расскажем о самых заметных происшествиях в стране. Обзор подготовила Алена Лешкевич.

В МЧС подвели результаты прохождения по стране грозового фронта. Зафиксировано 45 случаев падения деревьев, в том числе на автомобили. Более чем в двухстах населенных пунктах отключалось электроснабжение. В Полоцке из-за ливня была разрушена часть дороги. Пострадавших нет. Аварийные бригады до сих пор устраняют неполадки по стране.

В Гродно чуть не сгорела квартира, пока ее хозяев не было дома. Причиной мог стать брошенный соседями на балкон окурок. Так как очаг возгорания находился именно там. О том, что на девятом этаже горит квартира, в МЧС сообщили жильцы многоэтажки. Спасатели потушили возгорание, разбив стекло на балконе, пока хозяев не было дома.

В Лидском районе горел частный дом. Хозяев в момент возгорания тоже не было дома. Спасателей вызвали соседи. Огнем уничтожена часть здания и имущество в нем. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.

Этим утром в Ивьевском районе на гродненской трассе во время движения загорелся автомобиль. Видео поделились зрители. Как сообщили в МЧС, DodgeGrandCaravan сгорел в считанные минуты. Спасатели потушили машину. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.