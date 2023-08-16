3.66 BYN
Пожар в крупном торговом центре Могилева, дети в закрытом автомобиле, непотушенная свеча как причина пожара - ЧП-дайджест
Пинск
В Пинске произошел пожар в здании кулинарного цеха. ЧП случилось на улице Индустриальной. Справляться с огнем пришлось спасателям. В результате возгорания повреждены крыша здания и холодильная установка внутри. Никто не пострадал, причины происшествия должны установить специалисты.
Гродненский р-н
Непотушенная свеча, скорей всего, стала причиной пожара в Гродненском районе. От частной постройки в садовом товариществе остались лишь кирпичные стены и обугленные конструкции. Соседи, завидев сильный огонь, вызвали спасателей. Пострадавших нет. Как рассказала 73-летняя хозяйка дома, скорей всего, уходя, она забыла потушить свечку.
Ошмянский р-н
Последствия пожара в частном доме в Ошмянском районе. Накануне вечером 50-летний хозяин, почувствовав запах гари, выбежал на улицу и попросил односельчан вызвать спасателей. Пожар ликвидировали в считанные минуты. Одна из версий ЧП - короткое замыкание.
Зельвенский р-н
Короткое замыкание стало ключевой версией в Зельвенском районе. Выйдя на улицу, 78-летняя пенсионерка увидела, что крышу хозпостройки охватил огонь. Женщина незамедлительно вызвала бойцов МЧС. Никто не пострадал.
Могилев
Аварийный режим работы электросети или оборудования - это наиболее вероятная причина пожара в крупном торговом центре Могилева. Накануне вечером в гипермаркете по улице Гагарина сработала пожарная сигнализация. Возгорание произошло в подсобном помещении, которое арендует клининговая компания. До приезда спасателей пламя огнетушителем ликвидировал руководитель фирмы, пострадавших нет.
Дети закрыты в автомобиле - такое сообщение получили могилевские спасатели. Мама, усадив ребят в машину, оставила ключи в салоне. Сработал центральный замок, заблокировав малышей внутри. Проволокой спасатели достали ключи и открыли автомобиль. Несмотря на жару, малыши не успели перегреться в закрытом авто.