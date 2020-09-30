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Пожар в Минске по проспекту Пушкина
Сообщается, что квартира горела открытым пламенем. Накануне в 6 утра на номер 101 поступил сигнал о ЧП в однокомнатной квартире девятиэтажки. Эвакуировать соседей не пришлось. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате. Хозяина на момент пожара в квартире не было.
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