Пожар в Минске по проспекту Пушкина

Сообщается, что квартира горела открытым пламенем. Накануне в 6 утра на номер 101 поступил сигнал о ЧП в однокомнатной квартире девятиэтажки. Эвакуировать соседей не пришлось. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате. Хозяина на момент пожара в квартире не было.