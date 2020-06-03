Отдых в подвале едва не обернулся большими проблемами. Вчера поздно вечером начался пожар в многоквартирном доме по Автозаводскому переулку в Жодино. Спасатели сработали оперативно. Поэтому пламя разгореться не успело, и эвакуация жильцов не понадобилась. Оказалось, что источник проблем – некий мужчина, который, по всей видимости, страдал от праздности, уединившись в теплом помещении. Вероятно, утомленный человек уснул с незатушенной сигаретой в руках. От нее и задымил матрац. Самоизоляцию прервали бойцы МЧС, вывели погорельца на свежий воздух, где его осмотрели медики. Никаких повреждений врачи не диагностировали, поэтому госпитализация мужчине не потребовалась. В результате ЧП закопчены только стены подсобного помещения.