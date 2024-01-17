Пожар в Мстиславском районе унес жизнь маленького ребенка и его отчима. Следователи проводят проверку. Трагедия произошла накануне вечером в деревне Коробчино. По данным СК, мать ушла на работу, а в доме оставался сожитель с двумя детьми: 4-летним мальчиком и 10-летней девочкой. Мужчина около месяца не работал, смотрел за младшим ребенком. Возгорание произошло, когда все спали. Девочка попыталась вытащить брата из дома, но не смогла и побежала к соседям за помощью. Взрослые не смогли зайти в дом и вызвали МЧС. В результате пожара погибли 34-летний мужчина и его 4-летний пасынок. Девочка в больнице в крайне тяжелом состоянии.