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Пожар в общежитии Гомеля
24.07.2020
10:08
Президент
Все
Беларусь выступает за создание общего пространства доверия между Западом и глобальным большинством
Недавно
Лукашенко: Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США
Недавно
Это база, без которой все остальное невозможно - Лукашенко о безопасности
Недавно
Как может пройти следующая конференция по безопасности? Формат предложил Президент Беларуси
Недавно
Политика
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В каких городах России в 2025 году откроют генконсульства Беларуси
2 часа назад
Поданы документы о регистрации инициативной группы Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты
17 часов назад
Кубраков: Вместе с сербскими друзьями мы готовы к партнерству по всем направлениям
18 часов назад
Инициативная группа Александра Хижняка подала документы на регистрацию в ЦИК
19 часов назад
Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты
20 часов назад
Общество
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Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
1 час назад
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
2 часа назад
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
2 часа назад
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
3 часа назад
Экономика
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
23 часа назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
24 часа назад
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
30.10.2024
11:00
Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций
29.10.2024
12:49
Форум о тонкостях ведения бизнеса в Африке организовали для белорусских производителей
29.10.2024
12:45
В мире
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В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
4 часа назад
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
13 часов назад
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
14 часов назад
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
14 часов назад
Регионы
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Где в Минске включат новую иллюминацию
17 часов назад
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
17 часов назад
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
20 часов назад
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
20 часов назад
В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы
29.10.2024
16:09
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
14:28
Кругозор
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Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Овнов ждут успехи в карьере, Раков - новое знакомство
28.10.2024
08:00
Магнитные бури в ноябре 2024 года: календарь неблагоприятных дней
28.10.2024
07:00
Работы в огороде в ноябре: назвали 10 дел, которые нужно сделать до начала зимы
26.10.2024
08:00
Свадьба в ноябре: благоприятные даты и приметы на счастье для новобрачных
23.10.2024
08:00