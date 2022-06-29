Пожар в общежитии Витебска

При пожаре в общежитии в Витебске эвакуированы 75 человек, в том числе 10 детей. Сообщение о ЧП в общежитии на улице Горького поступило спасателям от очевидцев. Когда работники МЧС приехали на место вызова, то установили, что горела одна из комнат на девятом этаже. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели ликвидировали пожар. Его обстоятельства и причина выясняются.