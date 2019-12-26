Пожар в одной из деревень Лельчицкого района

Накануне на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре в одной из деревень Лельчицкого района. К моменту прибытия огнеборцев деревянный дом горел открытым пламенем, а в двух метрах от бушующей стихии мирно спал мужчина. Как выяснилось, хозяин дома попросил приятеля присмотреть за участком, пока тот будет в отъезде. Однако неуклюжий сторож не уследил даже за собой. Неумеренный прием горячительных напитков и неосторожное обращение с огнем при курении - версии ЧП. В результате пожара уничтожены кровля и интерьер, повреждены стены. Пострадавший был госпитализирован.