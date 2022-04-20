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Пожар в Плещеницах: 9 человек, в том числе 5 детей, среди которых грудной младенец, спасли, 1 мужчина погиб
О ЧП в многоквартирном доме в городском поселке на линию 101 сообщили в 22:15. Из окна квартиры на втором этаже шел плотный дым. Двое спасателей поднялись на этаж. В горящей квартире на кровати без признаков жизни был найден мужчина, огонь уже охватил мебель и стены. А в это время другая группа спасателей эвакуировала соседей. Пожилую женщину вывели по лестничной клетке. Также на улицу эвакуировали мужчину и двоих детей. Две женщины и трое детей, один из них грудной младенец, ждали помощи на балконе. Один из бойцов МЧС поднялся к жильцам по лестнице, забрал ребенка у матери. Остальным надели маски и вывели на свежий воздух уже по лестничным маршам. Пожар ликвидирован, медики осмотрели всех жильцов дома, в госпитализации никто не нуждался.
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