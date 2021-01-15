Пожарный извещатель спас мать и новорожденного ребенка в Гомеле

ЧП случилось глубокой ночью в жилом доме по улице 2-я Заводская. В минувшем году хозяйка квартиры установила извещатель, который и разбудил женщину во время пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии: нарушение правил эксплуатации или монтажа теплогенерирующих устройств.