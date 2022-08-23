Пожары - частые причины вызова службы МЧС в эти дни

Два человека пострадали при взрыве пропана в здании детского сада. ЧП произошло накануне вечером в Минске во время замены кровли. От разрыва газовый баллон отлетел на 150 метров. Двое рабочих получили серьезные ожоги тела от 60 до 80 %. Сейчас они в ожоговом отделении больницы скорой помощи. Дети, воспитатели и администрация дошкольного учреждения не пострадали. Причина ЧП устанавливается, одна из версий - нарушение технологического процесса при проведении огневых работ.

На пожаре в Гомеле спасли мужчину. Возгорание случилось накануне рано утром на верхнем этаже десятиэтажки. Один из очевидцев заметил, что из открытого окна валит черный дым, и вызвал службу спасения. На полу в горящей комнате огнеборцы заметили мужчину. После осмотра 45-летний пострадавший был госпитализирован. Одна из ключевых версий ЧП - непотушенная сигарета.

Сразу два нежилых здания горели в Гродненской области. Сосед по подворью в Кореличском районе заметил дым на чердаке и набрал 101. Оперативно приехавшие спасатели смогли отстоять постройку. Огонь уничтожил крышу дома, повредил стены и перекрытие.

В Щучинском районе спасатели, ликвидируя пожар в деревянном доме, должны были защищать от огня еще и соседние сельские постройки, чтобы пламя не перекинулось на них. В обоих случаяхпричиной возгорания, скорее всего, было неосторожное обращение с огнем.