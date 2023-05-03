Пожары - частые причины вызова службы МЧС в эти дни

Виктория Радевич подготовила обзор чрезвычайных происшествий.

Пожар в Гродно: одного человека спасли, еще больше десятка человек пришлось эвакуировать. По информации МЧС, сообщение о возгорании в доме на бульваре Ленинского Комсомола поступило накануне ближе к полуночи. Дым распространился по подъезду. В квартире, где разыгрался огонь, прибывшие спасатели нашли хозяина - он лежал в комнате на диване уже без сознания.

47-летнего мужчину после предварительного медицинского осмотра увезли в госпиталь. В спасательной службе добавили, что среди эвакуированных жильцов шестеро - дети от года до 10 лет. Помощь врачей им не понадобилась. В МЧС сейчас рассматривают две версии случившегося: брошенный незатушенный окурок или короткое замыкание.

Еще одного мужчину вытащили из загоревшейся квартиры в Могилеве. В спасательную службу накануне позвонили взволнованные соседи, когда заметили выбивающийся из окна на первом этаже на бульваре Непокоренных дым. Что спровоцировано возгорание, еще выясняется. Как рассказали в МЧС, в жилище оставался сын хозяйки, мужчину 46 лет передали медикам, но от госпитализации тот отказался.

Объятия Морфея оказались настолько крепкими, что вместе с хозяйкой уснул и инстинкт самосохранения. Тлеющая сигарета - это предварительная версия пожара в Чечерске, где накануне спасли местную жительницу. По информации портала 112 by, 40-летнюю женщину нашли в горящей квартире спящей. В этот момент в жилище раздавался звук пожарного извещателя. Бойцы МЧС разбудили хозяйку и при помощи кислородной маски вывели ее на улицу. Обошлось без травм.

Сегодня ночью огонь разыгрался в Слуцке - на улице Ленинской вспыхнул автомобиль. Пламя, которое повредило двигатель и переднюю часть авто, не успело переброситься на соседнюю машину. Пожар вовремя потушили спасатели. Из-за чего случилось ЧП, еще предстоит выяснить.