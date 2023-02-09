Пожары - частые причины вызова службы МЧС в эти дни

Последние новости от спасателей. Подробности у Елизаветы Лакотко.

В Борисове из огня спасли мужчину. Предположительно, он оставил сигарету тлеть. Дым из горящего жилища пробрался и в подъезд. Соседи вызвали МЧС.

Огнеборцы выяснили, что ЧП произошло в квартире на первом этаже. Им пришлось вскрыть входную дверь. Уже в ванной спасатели обнаружили погорельца. Мужчину вынесли на улицу, дальше за дело взялись медики. Пострадавшего увезли в больницу, он надышался гарью, а также получил ожоги. Судя по кадрам, эпицентром пожара стала гостиная. Мебель уничтожена.

А в Бобруйском районе соседи вынесли из горящего дома пенсионерку. Ее муж выбрался сам, но вернулся в полыхающее жилье, чтобы забрать ценные вещи. Это стоило ему жизни. Тело 83-летнего мужчины обнаружили бойцы МЧС, когда тушили пожар. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пользования печью.

Проблемы с печью привели к пожару и в Гродно. Огонь ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших. Как рассказал владелец дома, он почувствовал запах гари и отправился на поиски ее источника. Выйдя на улицу, мужчина увидел зарево возле дымохода. Вместе с семьей он пытался самостоятельно потушить пламя, а соседи тем временем вызвали МЧС.