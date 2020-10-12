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Пожизненное заключение назначено обвиняемому в убийстве 69-летней предпринимательницы
Пожизненное заключение назначено обвиняемому в убийстве 69-летней предпринимательницы из Минска. Приговор озвучили сегодня в Минском городском суде. Напомним, как разворачивались события. 2 года назад 42-летний мужчина отправился сопровождать погибшую в качестве водителя на ярмарку в Россию. Они поехали в Челябинскую область на арендованном микроавтобусе торговать одеждой. Спустя два месяца в ноябре 2018 женщина перестала выходить на связь, ее телефон оказался недоступен. Из поездки ее водитель вернулся один. Родственникам пропавшей он рассказал, что женщина осталась в России.По версии следствия, мужчина напоил женщину снотворным, убил беспомощную жертву, а расчлененное тело спрятал в лесу недалеко от трассы.
Следствие было сложным и длилось почти два года. За это время эксперты выезжали в Челябинскую область для осмотра места преступления. По данным правоохранителей, водитель знал, что у женщины была с собой крупная сумма денег. Мужчина решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. По материалам дела, подсудимый подсыпал жертве клозапин - сильнейшее снотворное. Заранее прочитал в интернете информацию о лекарстве, которое способно ненадолго ввести человека в беспомощное состояние. А позже хладнокровно нанес жертве несколько ударов. От полученных травм она скончалась. После этого мужчина расчленил тело, поместил останки в сумку, которую спрятал под ветками в лесу, рядом с федеральной трассой Урал между Челябинском и Уфой неподалеку от городка Аша за 2 000 км от Минска. 80 тысяч рублей, а также товар и личные вещи погибшей мужчина забрал себе
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